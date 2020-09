Adua Del Vesco e Gabriel Garko non sono mai stati fidanzati realmente, nonostante per due anni abbiano rilasciato interviste (video e scritte) in cui parlavano d’amore eterno, di problemi legati alla differenze d’età, di fede al dito e di probabili figli. Risale a due anni fa circa l’ospitata della coppia da Piero Chiambretti dove l’attore si è inginocchiato per una (finta) proposta di matrimonio.

Alla luce del coming out dell’attore, Fulvio Abbate ha domandato ad Adua Del Vesco la natura della sua relazione con Gabriel Garko, chiedendo se dietro ci fossero degli accordi lavorativi, un’esigenza di ‘fidanzata di copertura’ o se semplicemente era una relazione affettiva.

La risposta dell’attrice è stata però elusiva:

“La storia con Gabriel è stata una favola. Mi piace definirla come l’ha definita lui. Che patto c’era fra noi? Abbiamo lavorato insieme ed abbiamo fatto delle fiction insieme… Non c’era nessun patto. Preferisco definirla ‘favola’. Non c’è bisogno di approfondire certe cose, ieri sera lui ha detto tutto. Non mi va di parlarne, soprattutto nel rispetto di altre persone”.

Ed il giornalista ha letteralmente sbottato:

“Ho chiesto semplicemente se era una relazione sentimentale o una relazione schermo, mi ha risposto che era una favola: è una risposta elusiva, non vuol dire niente. Non è un termine chiaro, non so che significa favola”.

Abbate non mi è mai stato troppo simpatico, ma in questo contesto ha avuto ragione: Adua (anche per rispetto di Gabriel e probabilmente perché fatta tacere sull’AresGate) è stata un po’ elusiva.