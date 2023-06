ADR, Troncone: innovazione tecnologica strategica per disegnare aeroporto del futuro

– “Aeroporti di Roma ha allargato il perimetro d’azione, attraverso l’open innovation, facendo sistema con le grandi eccellenze internazionali. Lo testimonia, a Fiumicino, il nostro acceleratore di start up: abbiamo raccolto molti progetti e i più convincenti verranno testati in aeroporto: sta funzionando, lo spazio è competitivo, il modello è vincente; abbiamo recentemente creato Adr ventures, una società di corporate venture capital per sviluppare le soluzioni con migliore prospettiva. Il primo investimento, poche settimane fa, è stato con Ottonomy che ha messo a punto un robot che consegna direttamente gli acquisti al gate d‘imbarco”. Lo ha detto Marco Troncone, Amministratore Delegato di AdR in occasione della quinta edizione della Festa dell’Innovazione organizzata da Il Foglio.

Tanti i protagonisti del mondo della politica, della tecnologia e dell’innovazione che oggi, sabato 10 giugno, si sono dati appuntamento a Venezia per mettere sotto la lente i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura, Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cdp e Pasquale Salzano, Presidente Simest.