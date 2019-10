Palo di Sema, Okaka manca il vantaggio

– Ha cercato con più convinzione la vittoria e alla fine è stata – meritatamente – premiata l’Udinese. I friulani grazie a un colpo di testa di Okaka sul finire di primo tempo mettono sotto un Torino troppo compassato e poco incisivo e centrano il terzo successo in campionato alla “Dacia Arena” (inframmezzati da due passi falsi), ripartendo di slancio dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Un’affermazione che consente agli uomini di Igor Tudor (squalificato, in panchina al suo posto il vice Luca Gotti) di salire a 10 punti, agganciando proprio i granata, incapaci fin qui di trovare continuità, specie in trasferta visto che dopo il colpo iniziale contro l’Atalanta sono arrivate in campo esterno solo delusioni (sconfitte in precedenza pure con Sampdoria e Parma). E se vuole fare un pensierino all’Europa, la squadra di Walter Mazzarri deve cambiare pelle lontano da casa, ritrovando la brillantezza e lo smalto di inizio stagione.

L’avvio è tutto di marca friulana, con Sema che, dopo appena due minuti, da posizione centrale calcia di prima intenzione: il pallone si stampa sul palo e finisce sui piedi di Okaka, che a pochi metri dalla porta calcia però a lato il tap in. L’aggressività dei bianconeri fa soffrire il Toro e poco prima del quarto d’ora Sirigu salva da campione allungandosi e deviando in angolo un destro da fuori di Jajalo. Dalla parte opposta ci prova Lukic con un tentativo di pallonetto, ma la parabola non è sufficientemente alta per scavalcare Musso.

Udinese passa: Okaka decide il match

I granata fanno un possesso palla sterile e senza trovare varchi di fronte a un’Udinese compatta tra le linee e pronta a ripartire con rapidità. Al 37′ Jajalo non trova la porta e un minuto più tardi la conclusione di De Paul, dopo un’iniziativa personale, è neutralizzata da Sirigu. E prima dell’intervallo i padroni di casa vedono premiati i loro sforzi con il vantaggio: dopo un sanguinoso pallone perso da Verdi sulla trequarti campo, dalla sinistra Sema crossa, per Mandragora che si inventa una sponda aerea per Okaka, il quale da due passi non manca l’appuntamento col pallone e di testa insacca.

Rovesciata di Belotti, Musso è pronto

Al ritorno in campo dagli spogliatoi, il Torino prova a darsi una scossa, con l’inserimento di Zaza al posto di Lukic. Due giri di lancetti e, su traversone di Baselli, al centro dell’area bianconera Belotti si coordina e in rovesciata costringe Musso all’intervento d’istinto per evitare il pari. La spinta offensiva degli avversari costringe i bianconeri in fase difensiva. Al 12′ azione insistita di Ansaldi, ne approfitta Zaza che in area calcia a rete, il pallone è respinto col corpo da Ekong: l’attaccante granata chiede il rigore per un presunto fallo di mano del difensore avversario, ma Abisso non è dello stesso parere e lascia proseguire, confortato dal Var che non interviene.

Rischio autogol su Iago Falque, Sirigu nega il 2-0

Mazzarri si gioca anche la carta Iago Falque per recuperare il risultato e i friulani devono serrare i ranghi, soffrendo. Al 41′, proprio su conclusione dell’ex romanista, i padroni di casa rischiano l’autorete: sulla traiettoria del pallone si immola Ekong che devia e per poco non beffa Musso. Con il Toro scoperto alla ricerca del pari, l’Udinese trova spazi in contropiede, come al 43′ quando è Sirigu a negare il 2-0 al gran destro da fuori di De Paul, alzando oltre la traversa. Poi nel recupero ci prova ancora il talento argentino, oggi impiegato da mezz’ala con una gara di sostanza (come pure quella di Mandragora), ma il destro a giro non inquadra la porta. La difesa dell’Udinese si conferma solida e regge all’assalto finale fino all’ultimo dei 4′ di recupero concessi dal direttore di gara: i tifosi possono festeggiare 3 punti d’oro.



UDINESE- TORINO 1-0 (1-0)

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest (18′ st Becao), Mandragora, Jajalo (28′ st Walace), De Paul, Sema; Okaka, Lasagna (40′ st Nestorovski). (88 Nicolas, 27 Perisan, 2 Sierralta, 87 De Maio 17 Nuytinck, 6 Fofana, 72 Barak, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk). Allenatore: Tudor (squalificato, in panchina Gotti).

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic (1′ st Zaza), Laxalt (39′ st Millico); Verdi (15′ st Iago Falque); Belotti. (25 Rosati, 18 Ujkani, 14 Bonifazi, 23 Meitè, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 34 Aina, 36 Bremer). Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

MARCATORI: nel pt 42′ Okaka (U)

AMMONITI: Lukic (T), Jajalo (U), Laxalt (T) e Izzo (T) per gioco falloso; Becao (U) e Okaka (U) per comportamento antiregolamentare.

ANGOLI: 6-4 per l’Udinese.

RECUPERO: pt 0′, st 4′.

SPETTATORI: 24.049 (paganti 10.178, abbonati 13.871, incasso 70.464 euro).