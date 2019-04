A The Voice Of Italy fra i 17 cantanti visti nella prima puntata delle Blind Auditions si è presentata anche una certa Eliza G che – nonostante nel nostro paese sia una perfetta sconosciuta – in America Latina è molto nota ed ha collaborato anche con vari artisti, fra cui proprio Afrojack, il fidanzato di Elettra Lamborghini.

Come si può leggere nella prefazione di una sua intervista di qualche anno fa:

“Protagonista indiscussa della vita notturna in molte capitali europee, Eliza G ha duettato con molte star come Afrojack, Benny Benassi, Steve Aoki, Chuckie, Nicky Romero, Hardwell, Bob Sinclar, Eric Morillo, Swedish House Mafia, Avicii. Eliza G ha già preso parte a sei tours in Brasile e America Latina dove si è esibita allo Spirit of London, uno dei maggiori eventi musicali con oltre 60.000 partecipanti ogni anno”.

Quando Eliza G si è presentata sul palco di The Voice Of Italy ha però omesso questo piccolo dettaglio non dicendo ad Elettra (ed a nessuno dei coach) di aver in curriculum un featuring proprio con Afrojack.

Elisa Gaiotto (in arte Eliza G), alla fine, dopo aver sperimentato la musica elettronica all’estero, ha deciso di puntare al mercato italiano entrando nel team di Gigi D’Alessio.

Eliza G ha già riempito i festival e fatto ballare le platee sudamericane. Il suo ritorno in Italia parte in quinta da #TVOI e dal #TeamGigi.

Riascoltate la sua Blind Audition da urlo! https://t.co/jHRmZqMoBN — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) April 23, 2019

Ecco il video della sua esibizione sulle note di Christina Aguilera: