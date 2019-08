(AdnKronos/Cinematografo.it) – “Il cinema è molto diverso da quando ho cominciato, negli anni ’90, figuriamoci dal 1969”. Così Quentin Tarantino, a Roma con Leonardo Di Caprio e Margot Robbie per presentare il suo nono film, ‘C’era una volta… a Hollywood‘, sguardo nostalgico all’Industry di fine sixties non a caso girato su pellicola. “Una volta si percepiva la passione infusa nel creare set e sequenze d’azione fantastici, per farli davvero, senza effetti speciali”. E conclude: “È un’arte che stiamo perdendo, e la cosa mi preoccupa”. ‘C’era una volta a… Hollywood’, con Margot Robbie, Leonardo Di Caprio e Brad Pitt nei panni dei volti del cinema losangelino di mezzo secolo fa, sbarca nelle sale italiane il prossimo 19 settembre, dopo aver debuttato al Festival di Cannes lo scorso maggio.

Fonte