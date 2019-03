Due ragazzi, le cucine di casa e due cellulari. Nasce così Al.ta Cucina, uno dei canali di cucina più seguiti d’Italia, le cui ricette nell’ultima settimana su Facebook sono state viste da oltre 6 milioni di persone, in Italia e all’estero, con un Reach di circa 9 milioni. E con una community di fedelissimi di 3 milioni di persone che aspettano ogni giorno una nuova ricetta. A fondare questa start up due anni fa (il nome è una sigla che sta per Alimentari Tartaglia Cucina) sono stati due giovanissimi, Alessandro Tartaglia, laureato in Ingegneria Meccanica ed ex-giocatore professionista di rugby, e Simone Mascagni, ex creativo pubblicitario ad Anomaly London, laureato alla Central Saint Martins di Londra e selezionato nel 2015 tra i 20 giovani creativi pubblicitari migliori al mondo.

