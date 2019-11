I giovani non hanno paura dell’Aids perché non conoscono questa malattia oggi considerata meno pericolosa perché curabile. E così, anche se l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità mostra che le nuove infezioni sono diminuite del 20% nel 2018 rispetto al 2017 e che le morti si sono ridotte di un terzo tra il 2000 e il 2016, l’incidenza più alta delle nuove infezioni da Hiv è quella che si registra nei giovani tra i 25 e i 29 anni. In vista della Giornata Mondiale contro l’Aids, il Ministero della Salute ha organizzato tre diversi appuntamenti con tutti gli attori coinvolti. Oggi a Roma la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT promuove, con il supporto non condizionato di MSD, la tavola rotonda dal titolo “Rompiamo il silenzio sulll’Hiv”.

La malattia in Italia

Secondo gli ultimi dati del Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia nel 2018, sono state riportate, entro il 31 maggio 2019, 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza di nuove diagnosi HIV tra i giovani di età inferiore a 25 anni ha mostrato un picco nel 2017. Tra le regioni più popolose, l’incidenza della malattia più alta è stata registrata in Lazio, Toscana e Liguria. Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2018 sono maschi nell’85,6% dei casi. “L’Hiv può restare asintomatico e silente per molti anni prima della comparsa dei primi sintomi – evidenzia Barbara Suligoi del Centro Operativo Aids presso l’Istituto Superiore di Sanità. “L’effettuazione del test HIV, da eseguire ogni qualvolta ci si sia esposti a rapporti sessuali non protetti con persone di cui non si conosce bene lo stato di salute, e l’uso del preservativo, che consente di proteggersi dall’HIV e da numerose altre infezioni sessualmente trasmesse, costituiscono due strumenti cardine per la prevenzione e il controllo di questa infezione tuttora dilagante”.

Educazione sessuale e preservativi gratis nelle scuole

A preoccupare gli esperti è soprattutto la maggiore incidenza di nuove diagnosi di HIV registrata tra i giovani adulti, di età compresa tra i 25 e i 29 anni. – “Tra le nuove generazioni – dichiara il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri – c’è una scarsa consapevolezza e conoscenza del virus, di come si trasmetta e di cosa fare per difendersi dal rischio di infezione. Molti confondono la prevenzione delle gravidanze indesiderate, mediante l’uso della pillola contraccettiva, con la prevenzione Hiv. Molti altri invece si vergognano a comprare i profilattici. Sarebbe importante introdurre l’educazione sessuale nelle scuole e iniziative per la distribuzione gratuita di preservativi agli studenti delle università e delle scuole secondarie di secondo grado”.

Migliore accesso alle terapie come forma di prevenzione

La tendenza alla riduzione delle nuove diagnosi che si osserva per la prima volta da alcuni anni nei dati di sorveglianza 2018, ha verosimilmente a che fare con l’accesso universale alla terapia promosso dalle Linee-Guida Italiane. “La persona Hiv-positiva in terapia antiretrovirale con viremia soppressa – dichiara Andrea Antinori, direttore UOC Immunodeficienze Virali dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma – non trasmette l’infezione. Inoltre, esistono sul territorio nazionale diverse iniziative di accesso al test Hiv, sia nei centri clinici che al di fuori dell’ambiente ospedaliero, in programmi di collaborazione tra centri di Malattie Infettive e Associazioni per la lotta contro l’Aids, e i risultati iniziano a vedersi. C’è bisogno di potenziare queste iniziative di accesso al test e di inizio precoce della terapia antiretrovirale, come pure di ampliare e promuovere l’uso della profilassi pre-esposizione (PrEP), strumento indispensabile per arrivare a progressiva riduzione di incidenza delle nuove diagnosi”.



La spesa per i farmaci antiretrovirali e il sommerso

Si stima che in Italia vivano circa 130mila persone con Hiv, di cui 110mila diagnosticate, 94mila seguite, 82mila in terapia antiretrovirale e 73mila virologicamente soppresse: questo significa una differenza di quasi 60mila persone (il 44%) fra chi ha l’infezione e chi ha l’infezione sotto controllo. Il Rapporto OSMED-AIFA 2018, con riferimento ai farmaci antiretrovirali, mostra come la spesa per questa tipologia di farmaci sia in diminuzione (nonostante l’aumento dei pazienti trattati), assestandosi intorno ai 700 milioni di Euro/anno. “Bisogna garantire l’accesso universale alle cure, facendo ricorso ad un nuovo modello complessivo di gestione dell’Hiv – sottolinea Francesco Saverio Mennini, direttore del Centro Economic Evaluation and HTA-Ceis, Università di Roma Tor Vergata. È necessario anche attivarsi maggiormente verso l’emersione del sommerso: il Ministero della Salute ha stimato che in Italia la carica virale sia soppressa nel 52% dei pazienti Hiv, per cui è necessario implementare un sistema che favorisca maggiormente la diagnosi dell’infezione”.

Aids, un video su fatti e stereotipi in riproduzione….

Un video per sfatare gli stereotipi sull’Aids

Tra le varie iniziative per alzare l’attenzione sull’Aids c’è anche un video realizzato da Friends of the Global Fund Europe, in collaborazione con la compagnia teatrale Bluestocking, Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) e Network italiano salute globale – e che fa parte di una campagna lanciata lo scorso anno dal titolo “Aids, Tubercolosi e Malaria: fatti e stereotipi”. Il breve video è stato costruito attorno agli stereotipi più comuni diffusi sull’Aids e sul ruolo del Fondo Globale per sconfiggerle. Il Fondo Globale è la più grande organizzazione impegnata per la lotta a queste malattie a livello mondiale di cui l’Italia è tra i maggiori donatori al mondo, e per la quale ha appena contribuito con un finanziamento di 161 milioni di euro per il trienni 2020-2022.







