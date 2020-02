Ignoti vandali la scorsa notte hanno imbrattato il monumento che ricorda la strage del 1944 del Ponte degli Allocchi in centro a Ravenna con il simbolo delle SS. Sulla lapide commemorativa delle 12 persone, perlopiù legate ad attività partigiana, uccise in rappresaglia nazifascista, è stato vergato anche un insulto, mentre ai piedi è stato lasciato il messaggio ‘Ciao Artioli’, con riferimento a Ivano Artioli, presidente della locale Anpi.

Immediata la reazione del sindaco Michele De Pascale. “Insieme al vice sindaco Eugenio Fusignani ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo urgente per rispondere in maniera risoluta al gravissimo oltraggio al monumento del Ponte dei Martiri, uno dei simboli più importanti della memoria dell’intera nostra comunità, che si riconosce nei valori democratici, costituzionali e patriottici. Le attività di pulizia sono già in corso e saranno terminate tra qualche ora”, avverte. “Lo ribadisco, reagiremo con durezza e metteremo in campo tutte le azioni necessarie a individuare i responsabili e consegnarli alla giustizia. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine sono già in azione”.

E’ il secondo caso nel Ravennate dopo la svastica tracciata su una lapide al sacrario di Camerlona, che ricorda i caduti della brigata Cremona che combatterono durante la Seconda guerra mondiale.

Ravenna, subito ripulita la lapide di Camerlona oltraggiata con una svastica. Il sindaco: “Avete violato un luogo sacro”