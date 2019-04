IL COMITATO per la salute e l’assistenza sociale, all’interno del Parlamento inglese, pubblica i risultati del suo sondaggio online, commissionato per saperne di più sulle esperienze delle persone che utilizzano i servizi per la salute sessuale presenti sul territorio. L’indagine è stata completata da 385 persone (di cui 198 identificate come LGBT+ e 39 intervistati identificati come neri, asiatici o minoranze etniche). In tutto 142 intervistati si sono identificati come uomini, 220 intervistati come donne, e 23 hanno preferito non dichiarare un genere o identificato come altra identità di genere. I servizi di salute sessuale più utilizzati sono state le cliniche di salute sessuale (335 risposte) e i medici di base (170 risposte). Quando è stato chiesto di selezionare le ragioni di l’utilizzo di questi servizi, le scelte più comuni sono state per il test delle IST (296), la contraccezione (217) e il test HIV (189).

L'indagine sui servizi per la salute sessuale

L’indagine ha tentato di analizzare tre aree principali: l’accessibilità dei servizi, la qualità delle cure, e le preoccupazioni circa i cambiamenti dei servizi. La maggior parte degli intervistati ha riferito esperienze negative in materia di accessibilità, tra cui la difficoltà di prenotare un appuntamento, lunghe attese per l’accoglienza e servizi non disponibili per orari. In differenti località geografiche è stato osservato che c’è una variabilità nell’accessibilità e nella qualità delle cure.

Molti intervistati (238) hanno espresso commenti positivi sulla qualità dell’assistenza, in particolare sul fatto che il trattamento è stato buono o eccellente e che il personale è stato gentile, rassicurante e non giudicante. Tuttavia, vi sono stati commenti negativi sulla qualità dell’assistenza, tra cui lamentele sul personale (in particolare sul fatto che sia giudicante, insensibile o privo di conoscenze adeguate), la mancanza di coordinamento tra i servizi di salute sessuale e la mancanza di sensibilità verso alcune caratteristiche quali l’età, il sesso, l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Alcuni intervistati hanno espresso preoccupazione per alcuni cambiamenti nei servizi di salute sessuale, compreso il fatto che vi sono meno appuntamenti disponibili, in parte a causa della chiusura delle cliniche di salute sessuale.

L'accessibilità ai servizi

Gli intervistati che hanno parlato dell’accessibilità dei servizi suggeriscono la riduzione dei tempi di attesa e la maggiore pubblicizzazione dei servizi in modo che la gente sappia dove e cosa trovare. E’ stato inoltre sottolineata la necessità di una maggiore formazione per il personale con una maggiore competenza in ambito riguardo l’orientamento sessuale, l’identità di genere e il fattore età. Sarebbe interessante replicare una indagine simile in Italia, ma purtroppo non abbiamo cliniche per la salute sessuale e il consultorio, luogo idoneo per poter parlare di salute sessuale, è in molte regioni ormai un miraggio. Negli ospedali si fa il possibile, ma ormai la sanità pubblica sta affondando e mancato i fondi e le risorse per poter far fronte alla richieste sulla salute sessuale, un aspetto che non è ancora rientrato tra le tematiche della salute pubblica più in generale.

*(Presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica)





