Pronto, ma sei tu? Quasi non ti riconoscevo, hai cambiato voce». Antonio, Francesca, Emanuele. E chissà quanti altri. Chissà quanti, ogni giorno, incappano nel presunto errore di aver digitato male un numero telefonico. E di ritrovarsi a parlare con uno sconosciuto. Invece no, il numero è esatto e l’interlocutore è quello giusto. Il sospetto invece sì, è fondato, il problema è nella voce. Che non è proprio cambiata, ma sembra diversa dal solito. Ha mutato tono e timbro. Insomma c’è qualcosa che non funziona bene. Succede. Gli esperti stimano che il 29,9% della popolazione soffra saltuariamente delle conseguenze della disfonia. In contrapposizione all’eufonia si identifica nell’alterazione della qualità vocale e/o della sua intensità che, a sua volta, può sfociare in varie patologie vocali.

Quali? Si passa dai gradi più lievi del discomfort nell’utilizzo della voce parlata e/o cantata ad una fatica in progressivo aumento a esprimersi a parole. Cioè, voce debole, velata, graffiata, rauca e mille altre sfumature, appena percepibili. Sarà questo il tema della copertina di Salute che troverete domani in edicola con Repubblica. Ne parleremo con Franco Fussi, otorinolaringoiatra e specialista in Foniatria, che cura anche molti cantanti famosi.

Ma sul prossimo numero di Salute parleremo anche delle lenti che curano gli occhi, di prevenzione e tumore al polmone, di come proteggere i bambini in montagna, di quanto le violenze sul corpo abbiano un effetto diretto sul nostro Dna e di insalate in busta.