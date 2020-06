Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo

Riapre oggi al pubblico il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.

"Abbiamo attraversato l'oscurità assieme a voi, e adesso siamo pronti per ripartire in sicurezza, nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie. L'ultima volta che il Monumento è rimasto chiuso era durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, in certi momenti, ha custodito i beni artistici e culturali come fosse un caveau, e quando ha protetto la cittadinanza come un rifugio antiaereo."

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️