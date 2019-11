Pioli cerca l’impresa mai riuscita al Milan negli ultimi anni: vincere in trasferta a Torino contro la Juventus, un risultato mai uscito da quando i bianconeri giocano nel nuovo stadio (l’ultimo successo rossonero è datato 5 marzo 2011, gol di Gattuso). Il Milan arriva alla sfida, apparentemente impossibile, dopo la sconfitta a San Siro con la Lazio. Per Pioli il bilancio non è esaltante da quando è subentrato a Giampaolo: 4 punti in 4 partite. L’allenatore emiliano, che manda un messaggio molto chiaro a Rafael Leao, spera che le parole battagliere dei suoi calciatori in settimana producano effetti sul campo. All’Allianz Stadium non ci sarà Kessié, escluso dai convocati per scelta tecnica (fuori anche Borini per infortunio). La lista è stata comunicata dopo la conferenza stampa di Pioli.“Mi fido se i miei giocatori sentono questa situazione e hanno queste convinzioni. Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Italia e tra le più forti d’Europa. Ma le partite iniziano 0-0 e si giocano 11 contro 11. Grandi sfide equivalgono a grandi opportunità. Dobbiamo giocare a testa alta”.

“Se i giocatori votano Pioli, devono vincere. Io sono forte se mi fanno vincere, se ci fanno vincere. Questo è quello che conta. Per il resto è normale che si allenino bene. Sono professionisti. Se spingono per me, devono spingere tanto in campo”.

Che bilancio fa del suo primo mese sulla panchina del Milan?

“Quattro punti sono pochi. Il rammarico è che abbiamo giocate tutte le partite alla pari. Ma ci siamo fatti sorprendere in alcuni episodi. Questo ci deve portare ad avere più attenzione e cura dei particolari. Sono esperienze che devono farci crescere. Con più precisione tecnica e meno errori possiamo trovare situazioni favorevoli”.

La partita con la Juventus, in caso di esito positivo, può essere quella della svolta?

“A noi servirebbe tanto un risultato favorevole. Ma è sempre difficile parlare di svolta. La svolta è sempre la prossima partita. Se vincessimo domani, poi dovremmo subito pensare che la svolta è la partita con il Napoli. Ma certamente, a livello mentale, psicologico e morale, fare bene domani vorrebbe dire tantissimo”.

Domani potrebbe già schierare la difesa a tre?

“Gli allenamenti sono fatti per provare situazioni. E’ una opportunità. Vedremo domani sera. Ma a prescindere dal modulo dovremo essere attenti e compatti perché la Juventus fa sempre le scelte giuste. Non esistono partite perfette, ma nemmeno squadre perfette. Anche la Juventus può avere qualche punto debole”.

Suso ha raccontato di avere dovuto affrontare problemi di pubalgia. Adesso come sta?

“Sta bene. L’ho visto bene in settimana. E’ disponibile”.

Può servire Ibrahimovic al Milan a gennaio?

“Se iniziamo a parlare di mercato di gennaio a novembre, andiamo bene. Posso solo dire che Ibrahimovic è un grande giocatore e un grande professionista. Ma per il mercato di gennaio c’è tempo”.

Ha parlato con Leao dopo la prestazione deludente con la Lazio?

“Sì, ci ho parlato. Mi auguro che abbia imparato la lezione. Mi attendo da lui una prestazione di diverso livello. Gli ho fatto vedere quello che ha fatto e non ha fatto con la Lazio. E’ consapevole di non essere entrato con lo spirito giusto”.

Andrea Conti sembra in difficoltà.

“Fisicamente è in buone condizioni. Aveva fatto una buona partita contro il Lecce fino al rigore. Deve essere più forte a livello mentale. Ci sta commettere un errore, ma deve essere più abile a superare le difficoltà della gara”