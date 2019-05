Consuelo Di Figlia è la wedding planner che è stata ingaggiata da Eliana Michelazzo per organizzare il matrimonio toscano di Pamela Prati e – ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele – ha svelato alcuni dettagli del lavoro, come la telefonata ricevuta da Pamela che le comunicava l’annullamento delle nozze.

“Ho organizzato il matrimonio in corsa perché i tempi erano strettissimi. Il primo contatto è avvenuto a metà aprile circa, per l’8 maggio. I tempi erano veramente molto stretti. Non ho mai conosciuto Mark Caltagirone, Pamela Prati sì. Aspetto ancora di essere pagata per il lavoro che ho fatto, ho fatto una proforma di fattura, la fattura la faccio quando ricevo il pagamento. Ho mandato la proforma ieri, mi hanno confermato che mi pagheranno con un bonifico. La parte che mi devono è di 2500 euro”.

E ancora:

“Mi ha chiamato Pamela Prati sabato 4 maggio, dicendomi che era molto scossa dalla situazione, piangeva e che non riusciva ad affrontare il matrimonio, che sarebbe dovuto essere un evento bello. Che idea mi sono fatta? Per me non aver conosciuto Mark non era molto strano, perché a dicembre ho organizzato un matrimonio in un mese e conoscevo solo la sposa, diciamo che questo non è stato un campanello d’allarme grosso”.