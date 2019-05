Un’idea da Nobel, che ha cambiato la vita di milioni di persone, è diventata un’opera lirica che andrà in scena in anteprima mondiale in Italia. Il Teatro della Fortuna di Fano (Pesaro e Urbino) ospiterà lunedì, in anteprima mondiale, l’opera ’27 Dollari’ composta da Paola Samoggia su libretto di Rita Forlani ispirata al libro ‘Il banchiere dei poveri’ del premio Nobel Muhammad Yunus. L’opera è dedicata, oltre che a Yunus che sarà presente in sala, alle donne che sono state protagoniste della vicenda del microcredito e della fondazione della Grameen Bank. Interprete femminile principale sarà il soprano Felicia Bongiovanni. Guiderà l’orchestra la direttrice Andrea Mirò mentre il tenore Cristiano Cremonini si esibirà nel ruolo di Yunus. L’opera è prodotta dalla Nazionale Italiana Cantanti, di cui Bongiovanni è ambasciatrice, in collaborazione con l’Università di Urbino, con la quale il soprano collabora come docente e come direttore artistico del Progetto Impresa e Cultura.

