Dopo tre partite nelle quali ha raccolto un solo punto la Lazio ritrova la vittoria sconfiggendo l’Udinese per 2-0 nel recupero della 25esima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti si impongono al termine di un match controllato senza particolari patemi sin dall’avvio e deciso dal gol di Caicedo al 21′ e dall’autorete di Sandro al 24′. In classifica la squadra di Inzaghi risale al settimo posto con 52 punti, 3 in meno del Milan quarto, 2 della Roma e 1 dell’Atalanta, tornando in corsa per un posto in Champions League. I bianconeri restano fermi a quota 32 in sedicesima posizione con tre punti in più sull’Empoli terz’ultimo.

