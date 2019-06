Tiziano Ferro, nuova diretta su Instagram: il cantante parla del prossimo fan meeting, del tour, dei duetti e di tanti altri progetti.

Tiziano Ferro ci ha preso gusto. Anche il 17 giugno ci ha deliziati con una diretta Instagram per dialogare con i propri fan e svelare alcune novità importanti sui suoi prossimi progetti.

Tra i temi toccati stavolta c’è ovviamente il tour 2020, l’uscita del nuovo video, quella del prossimo singolo dopo la (parziale) delusione di Buona (cattiva) sorte e i duetti presenti nell’album. Ecco tutte le notizie regalate dal cantautore di Latina.

Il meeting con i fan: la data

Una delle news più gustose per tutti i fan dell’artista è stata la data del classico meeting, l’occasione più speciale per scambiare le proprie emozioni con l’artista. La città scelta è Milano, anche se la location non è ancora stata ufficializzata.

La data è il 20 novembre. Gli iscritti avranno l’opportunità di ascoltare in anteprima il nuovo album Accetto miracoli e potranno godere di una sorpresa su cui Tiziano sta lavorando.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro tour 2020: le novità

Tiziano si è mostrato ai fan dallo studio di registrazione, dove sta terminando il mixaggio di Accetto miracoli. Un disco che non dà il nome al tour, intitolato invece TZN 2020. E il motivo è semplice: “Il 2020 è l’anno dei miei 40 anni. È bellissimo poter festeggiare un traguardo così importante con voi“.

La tournée sarà un “un album di ricordi“, in cui l’artista condividerà coi fan tutte le canzoni che li hanno emozionati nel corso della sua carriera. Sulla scaletta non si è sbilanciato, ma ovviamente ai brani del nuovo album saranno affiancati tanti e tanti ‘classici’ della sua carriera.

Di seguito il post di Tiziano su Instagram:

Singoli, video e duetti

Guardando a un futuro più vicino, Tiziano ha rivelato che questa settimana uscirà, finalmente, il video del suo primo singolo, Buona (cattiva) sorte. Inoltre, ha anticipato che uno dei prossimi singoli potrebbe essere In mezzo a questo inverno.

Capitolo duetti. Ancora una volta l’artista non ha voluto svelare dettagli sui featuring. Ha solo affermato di aver provato a chiedere una collaborazione a un nome grandissimo, gli Imagine Dragons. Purtroppo, però, in questo periodo hanno declinato l’invito perché sono troppo impegnati. Chi saranno allora gli ospiti del suo album? Ancora qualche settimana e lo sapremo.