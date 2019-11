Ogni bimbo che ce la fa è un singolo successo

OGNI anno in Italia una cittadina di medie dimensioni nasce prima di quanto dovrebbe: il 7% delle nascite, cioè circa 32 mila bambini, nasce prima della trentasettesima settimana di gestazione. La giornata mondiale della prematurità, che si celebra il 17 novembre, è un’occasione per accendere i riflettori su quella che gli esperti considerano una vera e propria malattia. Non solo dal punto di vista clinico ma anche sociale: questi bambini contribuiscono a più del 50 per cento della mortalità neonatale e a circa il 40 per cento di quella infantile. Fin dalla venuta al mondo, il loro percorso sarà complesso: immaturi in diversi organi e apparati, questi neonati non sono autonomi e dipendono dalle cure – più o meno intensive – per sopravvivere, completare lo sviluppo e rimediare, quando possibile, agli eventuali strascichi provocati da questa partenza anticipata.

“Non si devono creare allarmismi ma nemmeno edulcorare la realtà: ogni prematuro che sopravvive è un successo. Perché per quanto possano essere piccoli sono dei lottatori straordinari” spiega Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Senologia e direttore dell’unità operativa di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano. La sopravvivenza e la qualità della vita futura del bambino variano molto in base alle settimane di gestazione e al peso alla nascita. Tra i prematuri, i più a rischio sono i 4.400 ogni anno – circa l’1 per cento del totale – il cui peso è inferiore al chilo e mezzo. Il loro tasso di mortalità in Italia è tra i più bassi al mondo: 13,8 per cento contro il 15 per cento della media del pianeta. Tuttavia, gran parte delle probabilità di successo dipendono dalla struttura dove avviene il parto. “Le prime ore sono cruciali. Questi bambini devono nascere in ospedali dotati di terapie intensive neonatali (TIN) che, nella maggioranza dei casi, possiedono anche un reparto di medicina materno-fetale” riprende il neonatologo.

La tecnica del marsupio

Dei 418 punti nascita presenti in Italia, 124 possiedono la terapia intensiva neonatale. I rimanenti ospedali formano una rete di assistenza alla nascita attrezzata per il trasporto neonatale che copre quasi per intero il territorio nazionale grazie a 53 centri di trasporto. Nel 2018 sono stati trasportati appena 305 bambini nati prima delle 30 settimane. Il che, paradossalmente, dimostra che la rete funziona bene. “Diabete, gestosi, precedenti parti pretermine: le gravidanze a rischio sono in larga parte prevedibili e in genere le madri sono indirizzate fin da subito verso centri specializzati” sostiene Mosca. Attrezzature moderne e personale specializzato garantiscono un’assistenza adeguata, in linea con gli standard di qualità europei. Questi centri consentono l’accesso e il coinvolgimento diretto dei genitori 24 ore su 24 per incoraggiare, non appena le condizioni siano stabili, la cosiddetta kangaroo care che prevede il contatto pelle a pelle tra madre e piccolo.

Sebbene i tumultuosi progressi della medicina abbiano migliorato sopravvivenza e prognosi a breve termine, alcuni dei neonati prematuri rischiano infatti di andare incontro a problemi nel corso della crescita. “I bambini pretermine, e in particolare quelli più gravi, dovrebbero essere tenuti sotto osservazione costante fino all’età scolare poiché sono a elevato rischio di sviluppare disturbi neurosensoriali, cognitivi o respiratori” conferma il neonatologo. Per questo motivo, la maggioranza dei centri di riferimento di terapie intensive neonatali oggi prevede dei protocolli di follow-up multidisciplinare nei quali il bambino è seguito individualmente non solo dal pediatra ma anche da neuropsichiatri, pneumologi, otorini e nutrizionisti per garantire il miglior sviluppo possibile e intervenire precocemente nel caso in cui emergano disturbi. Ma anche di uno psicologo che sostenga i genitori ad affrontare una situazione così diversa dalle aspettative.

Il nodo dei servizi

Sfortunatamente, l’erogazione di questi servizi non è riconosciuta ufficialmente né tantomeno codificata dal Sistema Sanitario ma è lasciata all’intraprendenza del singolo centro. Risultando pertanto estremamente eterogenea sul territorio nazionale. Un’indagine apposita, presentata martedì presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha restituito per la prima volta un’immagine di insieme. La maggior parte delle terapie intensive neonatali segue ogni anno più di 50 bambini ad alto grado di complessità. “Il follow-up dei prematuri risulta essere garantito nella maggior parte dei centri fino ai 2-3 anni di vita. Purtroppo, solamente il 22% delle TIN riesce a prolungarlo fino all’ingresso del bambino a scuola” riassume il neonatologo, sottolineando che “se si vogliono mantenere standard elevati di qualità, sono necessarie più risorse, sia umane che tecnologiche. Nonché un maggiore supporto alle famiglie da parte delle istituzioni nazionali e locali”.