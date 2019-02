Arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato per le gemelle di 39anni, Alessandra e Valentina, interpreti nel film ‘Come un gatto in Tangenziale’. Le gemelle erano state già denunciate la scorsa estate per un furto in una profumeria di Roma, questa volta sono finite agli arresti per il furto di vestiti per un valore di 5mila euro. Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Eur, a conclusione di attività d’indagine, ad aver eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, al termine di un’attività d’indagine diretta dal sostituto Procuratore Vincenzo Barba.

