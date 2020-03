Elisa e Tommaso Paradiso: Andrà tutto bene è il nuovo brano nato su Instagram dall’unione dei due cantautori.

Elisa e Tommaso Paradiso tornano a collaborare. In questi giorni di grave emergenza a causa del Coronavirus, i due artisti hanno riunito le forze, ma a distanza, per comporre un nuovo brano: Andrà tutto bene.

Si tratta della seconda collaborazione tra la cantante di Monfalcone e l’ex Thegiornalisti, che avevano cantato insieme già in Da sola/In the Night di Takagi e Ketra.

Elisa e Tommaso Paradiso: Andrà tutto bene

La frase simbolo di questi giorni, Andrà tutto bene, diventa una nuova canzone di Elisa e Tommaso. I due hanno iniziato a scrivere il pezzo attraverso una diretta Instagram, componendo la musica e scegliendo le parole. Ma il lavoro è ancora in divenire, e verrà completato in qualche giorno.

Il brano sarà quindi pubblicato subito per raccogliere fondi che verranno devoluti in beneficenza per cercare di resistere alla grave emergenza Coronavirus che sta attanagliando l’Italia.



Elisa Toffoli

Elisa e Tommaso Paradiso di nuovo insieme

Nel brano non ci saranno solo le voci di Tommaso ed Elisa. In una foto su Instagram la cantante di Monfalcone ha infatti scritto: “Volevo dire grazie a tutti i bimbi stupendi che ci hanno mandato le loro voci che dicono… andrà tutto bene. Lo so che è dura, ma teniamo in alto lo spirito e restiamo uniti. Stiamo lavorando al pezzo!“.

Questo il suo post:

Ricordiamo che non si tratta del primo esperimento di scrittura di una canzone in diretta su Instagram. Lo stesso Paradiso qualche settimana fa si era cimentato nella stesura di un brano insieme al suo grande amico Calcutta.