Semaforo verde per la vendita del primo vaccino contro il virus Ebola nell’Ue. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema, Agenzia europea del farmaco, ha dato l’ok per l’immissione in commercio condizionata nell’Unione europea di Ervebo per l’immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore a 18 anni a rischio di infezione.

Ervebo è stato testato su circa 16.000 soggetti coinvolti in numerosi studi clinici in Africa, Europa e Stati Uniti, dove è stato dimostrato che è “sicuro, immunogenico (cioè in grado di far reagire il sistema immunitario al virus) ed efficace” contro lo Zaire Ebola virus che è circolato nell’Africa occidentale nel periodo 2014-2016. I dati preliminari suggeriscono che è efficace nell’attuale epidemia nella Rdc.

Lo sviluppo clinico di Ervebo è stato avviato in risposta all’epidemia di Ebola del 2014-2016, in collaborazione con istituti sanitari nazionali e ministeri della Salute, in paesi come Guinea e Repubblica democratica del Congo, Oms, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la Public Health Agency del Canada, Medici senza frontiere e altri. Nell’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo il vaccino viene utilizzato in base a un protocollo di ‘uso compassionevole’ per proteggere le persone a più alto rischio di infezione, come operatori sanitari o persone che sono venute a contatto con pazienti infetti o secondo una strategia di vaccinazione ad anello.

“E’ un passo importante per alleviare il peso di questa malattia mortale”, ha dichiarato Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Ema, “la raccomandazione del Chmp è il risultato di molti anni di sforzi globali per trovare e sviluppare nuovi medicinali e vaccini contro l’Ebola. Le autorità della sanità pubblica nei Paesi colpiti dall’Ebola necessitano di medicinali sicuri ed efficaci per poter rispondere efficacemente alle epidemie e salvare vite umane”.

Attualmente non esistono terapie approvate per l’Ebola. L’Ema sta collaborando con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per supportare l’Oms e fornire consigli su possibili percorsi per lo sviluppo, la valutazione e l’approvazione di medicinali e vaccini per combattere l’Ebola. Il parere adottato dal Chmp è un passo intermedio nel percorso di accesso dei pazienti a Ervebo. Ora toccherà alla Commissione europea esprimere il parere definitivo per la commercializzazine del vaccino in Europa.