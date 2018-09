(Rosario Petix e Franco Arcoraci)

Al via da domani in Sicilia le riprese del film “Franchitto – Io non ho paura”, dedicato alla storia di un poliziotto, Franco Arcoraci , che ha operato a partire dagli anni ’90, per circa 25 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto presso il commissariato di P.S. squadra investigativa e che, con coraggio, ha sfidato la mafia. Il film, liberamente ispirato alla storia di Arcoraci, detto “Franchitto”, è interpretato dall’attore Rosario Petix nella parte dell’assistente Franco D’Onofrio (nome d’arte) e sara’ proiettato nelle migliori sale cinematografiche italiane nell’autunno del 2019. La pellicola è prodotta dal Laboratorio “La Fucina del Sud”, in collaborazione con l’Associazione Ermitage. Il film è scritto e sceneggiato da Giusy Venuti e Franco Arcoraci con l’amichevole partecipazione di Mario Falcone.

Alla Conferenza Stampa di presentazione, venerdì scorso, hanno preso parte Giusy Venuti, Mario Falcone, che ha contributo alla sceneggiatura del film , l’attore Rosario Petix , l’aiuto regista Tony Gangitano , il Sindaco di Milazzo, l’Avvocato Giovanni Formica , il Presidente del Consiglio Comunale, Gianfranco Nastasi. Da domani, per cinque settimane, i Comuni di Milazzo , Spadafora , Oliveri e Barcellona Pozzo di Gotto, diventeranno lo scenario nel quale sarà ambientato il film.

“Franchitto – spiegano gli autori – si prefigge la finalità di veicolare un messaggio pedagogico e culturale che, nel porre in luce la crudeltà spietata dell’organizzazione criminale più nota al mondo, insegni ai giovani che è possibile combatterla non temendola ma fronteggiandola con la cultura della giustizia, della legalità, dell’amore e del progresso civile ed umano”.

La storia “vuole mostrare l’impegno delle forze dell’ordine e di Franchitto, un poliziotto che vive tra la gente comune divenendone amico e confidente , prendendo atto, tuttavia, che proprio tra la gente comune si nascondono i piccoli e i grandi criminali che, ogni giorno , nel silenzio, inquinano i territori e la popolazione con atti di terrore e di violenza psicologica. La mafia vive nascosta in mezzo alla gente comune e, per tanti, diventa quasi un vanto farne parte, ritenendola un fenomeno socialmente corretto e, addirittura , per taluni, la vera alternativa allo Stato, dal quale si sentono abbandonati”.

Le scene del film evidenziano “da un lato , la bellezza dei luoghi e, dall’altro, il male che è attecchito nelle abitudini di chi vi abita e dentro le coscienze di chi lo esercita. Franchitto incarna il poliziotto che vive nella strada e cerca di combattere la mafia sul piano dei costumi e della mentalità che la connotano. Minacce, attentati , arresti importanti si susseguono nelle scene del film, che pone in luce la vera identità, mai narrata, della mafia, che nessuno conosce e che si esprime nei comportamenti quotidiani delle persone, in quanto ha messo radici nelle abitudini di vita e, pertanto, nell’agire quotidiano delle persone”.

Franchitto si trova di fronte a questa realtà , di cui non ha paura e che deve combattere. Gli attori che prenderanno parte al film sono Vincent Riotta, Rosario Petix, Nando Morra, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Emanuela Mule’, Giusy Venuti, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Francesca Rettondini, Mimmo Mignemi, Mario Pupella, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, Ciro Petrone e i giovani attori che hanno superato il casting e gli allievi dell’ Accademia di Cinema e Teatro della Fucina – Spazio Teatro Fucina di Torregrotta.