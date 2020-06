La serie tv sui Bulls del ’98 è tra le più viste di sempre su Netflix. Tra i fan del documentario anche tantissimi calciatori della Serie A, che durante i mesi di lockdown hanno spesso condiviso sui loro social ammirazione ed entusiasmo per i protagonisti di questa incredibile storia di sport.vProprio in questi giorni Dennis Rodman, star assoluta dello show insieme a Jordan, ha voluto rispondere ai complimenti di una giovane stella del nostro campionato di calcio: Andrea Petagna. Il bomber del Napoli, attualmente in prestito alla Spal, ha infatti condiviso sui suoi social un video ricevuto dalla leggenda statunitense Rodman: “Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Mi dicono che in Italia sei conosciuto come il Bulldozer del campionato, perchè segni tantissimi gol. Grande rispetto per te. Continua così!’.

