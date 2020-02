“La città è stremata, stop ai tentativi con ArcelorMittal, cambino radicalmente le condizioni oppure si lavori tutti insieme per chiudere l’Ilva”. Lo scrive il sindaco di Tarantorivolgendosi al presidente del Consiglio

“Tutto quello che ci arriva – osserva il primo cittadino – sono solo e sempre notizie di abbuoni finanziari e contrattuali al privato e di carte bollate per prolungare l’agonia e la presa per i fondelli di centinaia di migliaia di cittadini del sud. Nessuno slancio sincero per Taranto, ormai non c’è più nemmeno un briciolo di pudore”.

Annunciando che ArcelorMittal sta “ostacolando la richiesta di riesame dell’Aia”, Melucci chiede al premier di prendere “consapevolezza che l’Italia può avere l’acciaio in altre maniere, accettiamo una volta per tutte il fatto che non sarà ArcelorMittal a salvare e riconvertire l’Ilva di Taranto, ce lo stanno dicendo a chiare lettere, stiamo facendo fatica inutile su tutti i tavoli negoziali ed istituzionali, sembra si stiano prendendo persino gioco della magistratura italiana”.

“Già la vedo in tv – insiste il primo cittadino – la ridda di esperti industrialisti che si riaccende e si scandalizza. Ma Taranto è stanca. Non vediamo più prospettive per il modello Ilva di ArcelorMittal, a queste condizioni siamo interessati solo alla chiusura”. Melucci fa presente che “diversi Governi e quasi tre anni di lavoro intenso, senza pregiudizi, di tutti noi, non hanno prodotto progressi degni di nota”. “Presidente, ci difenda lei, interrompa subito – conclude – ogni dialogo con questi signori, non c’è più niente da fare. Noi agiremo già da oggi di conseguenza. Sia il nostro avvocato. L’Italia saprà riorganizzarsi come sempre e saprà prendersi cura in maniera intelligente dei lavoratori”.