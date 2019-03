Emma Marrone su Instagram festeggia i 9 anni di Oltre e l’esibizione in duetto con Francesco De Gregori durante un concerto del cantautore romano.

Emma Marrone è la prova che a volte i sogni possono realizzarsi. La cantante salentina di Mondiale, che da poco ha concluso l’Exit Tour 2019, si sta godendo il meritato riposo, in attesa di cominciare un nuovo progetto. Ma ovviamente, non può stare con le mani in mano.

Il 16 marzo ha infatti ricordato a tutti i suoi fan tramite Instagram che sono trascorsi già 9 anni dal suo debutto nel mondo della musica. E per festeggiare Emma si è regalata un dono davvero speciale: un duetto con Francesco De Gregori in uno dei suoi concerti al Teatro della Garbatella di Roma.

Emma Marrone su Instagram: 9 anni dall’uscita di Oltre

“Nove anni fa usciva il mio primo album, Oltre. Nove anni fa iniziava la nostra storia“, ha scritto su Instagram Emma. Emozionata e piena di felicità, la cantante ha aggiunto che all’epoca non sapeva cosa sarebbe accaduto, non sapeva cosa sarebbe stata in grado di fare, quanto avrebbe resistito in un mondo così complesso.

Ma oggi, nel 2019, non può che essere fiera del suo percorso: “Sono successe delle cose incredibili, e chissà quante ancora ne accadranno… ma le vivremo insieme. Fino all’infinito… con quell’8 capovolto che mi ha sempre portato fortuna“.

Emma Marrone con Francesco De Gregori

Quale modo migliore per festeggiare, se non regalarsi un’ospitata in un concerto di un mostro sacro come Francesco De Gregori? La cantante salentina ha partecipato allo show di sabato 16 marzo 2019 del grandissimo cantautore, che sta tenendo in questo mese una serie di concerti evento molto intimi, in compagnia di alcuni suoi amici, come Elisa e, appunto, Emma Marrone.

Tornata a casa piena di emozioni, l’artista di Amami ha scritto su Instagram: “Avevo solo 10 anni quando ho chiesto al mio papà di portarmi al tuo concerto. Il mio primo concerto. E oggi abbiamo condiviso il tuo palco. Io non ho parole. Posso solo dirti grazie per questo regalo. Grazie per questo invito. Grazie con tutto il mio cuore“.

