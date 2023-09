Xbox, fuga di notizie rivela la prossima generazione basata su cloud e IA

Diversi documenti sensibili che dettagliano i futuri piani di Xbox sono stati diffusi durante la causa legale FTC contro Microsoft, e tra questi spiccano alcune slide che svelano i progetti per la prossima generazione di console Xbox, prevista per il 2028 e basata sulla tecnologia “cloud ibrida” e un maggior impiego di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. La visione delineata nella documentazione mira a “sviluppare una piattaforma di gioco ibrida di prossima generazione in grado di sfruttare la potenza combinata del dispositivo e del cloud per offrire un’esperienza più immersiva e nuove tipologie di esperienze videoludiche”. Una tabella contenente le decisioni strategiche chiave indica che Microsoft sta valutando l’adozione di una CPU ARM64, simile a quella utilizzata da Nintendo Switch. Inoltre, tra i punti elencati sotto “innovazione grafica” emergono obiettivi come l’implementazione del ray tracing DirectX per le console di prossima generazione di Microsoft, nonché il potenziamento grafico tramite l’apprendimento automatico.

In generale, Microsoft sembra porre una notevole enfasi sull’impiego di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per la sua prossima generazione di console, sottolineandone l’utilizzo per “l’ottimizzazione e l’accelerazione delle performance di gioco, delle operazioni e dello sviluppo, a vantaggio dei giocatori e degli sviluppatori.” In un elenco di funzionalità che potrebbero essere “supportate da AI e ML,” Microsoft enumera diverse aree d’impiego, dal matchmaking tra giocatori alla scoperta di nuovi giocatori, dalla valutazione dei giochi basata su AI all’ottimizzazione delle strategie di monetizzazione. Inoltre, tra le “innovazioni chiave” previste con la prossima generazione, vi è una “piattaforma di gioco e app immersiva” che consentirà a chiunque di sviluppare i propri giochi, probabilmente in modo simile alla piattaforma di sviluppo di Roblox. Questa direzione sembra in linea con quanto recentemente dichiarato da Sarah Bond, dirigente di Xbox, riguardo al potenziale dell’IA per consentire ai giocatori di diventare anche sviluppatori di giochi all’interno dell’ecosistema Xbox.

Le informazioni trapelate includono anche dettagli sul prossimo aggiornamento di metà generazione di Microsoft, previsto per il prossimo anno, che includerà una versione senza lettore ottico della Xbox Series X, con capacità di archiviazione incrementata a 2TB, un nuovo design a cilindro, un nuovo controller con giroscopio, il tutto allo stesso prezzo attuale di 499 dollari/euro.