Webinar 'Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani', lunedì nuova puntata

Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. È ‘Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani’, l’iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare. Giunta alla seconda stagione, la nuova puntata andrà in onda lunedì 27 maggio alle ore 11, sui canali web e social del gruppo Adnkronos.

Condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, il webinar si concentrerà sul tema ‘Come aumentare oggi la qualità della vita della persona con Hiv?’. L’avvento di terapie efficaci contro l’Hiv ha da tempo cambiato il volto di questa patologia in Italia. Oggi, le persone con Hiv sono più longeve, invecchiano, incontrano dunque i bisogni delle persone Hiv negative di pari età, con spesso alcune vulnerabilità in più non solo ‘nel corpo’, se così possiamo dire, ma spesso anche ‘nella mento’ o ‘nello spirito’. E da qui la domanda che dà il titolo all’incontro di oggi: Come aumentare la qualità della vita della persona con Hiv?

A discuterne saranno: Miriam Lichtner, professore ordinario di Malattie infettive, dipartimento di Neuroscienze, Salute mentale e organi di senso (Nesmos), Università Sapienza di Roma; Silvia Nozza, medico infettivologo dell’Unità di Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale San Raffaele e Maurizio Amato, amministratore delegato di ViiV Italia.