Verissimo su Canale 5 oggi e domani, ospiti del programma

Torna Verissimo, in programma oggi sabato 30 settembre e domani domenica 1 ottobre su Canale 5 alle 16.30. Nella trasmissione di Silvia Toffanin, secondo le anticipazioni, oggi ospiti Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, i conduttori di Striscia la notizia. Quindi, in studio Sandra Milo e Claudio Bisio. Per i fan della fiction Terra Amara, ospite Kerem Alışık, l’attore turco che nella soap di Canale 5 interpreta il personaggio di Fekeli. Quindi, Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo rivivranno i momenti più significativi del matrimonio. Infine, da Temptation Island, ecco Isabella e Manuel.

La puntata di domani, domenica 1 ottobre, propone Federica Pellegrini, incinta della sua prima figlia. Spazio al racconto di Romina Power dopo il viaggio spirituale a Medjugorje. Tra gli ospiti, Lino Banfi, Nek e Renga, Cristiano Malgioglio.