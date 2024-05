Garmin Forerunner 55 – Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Garmin Connect IQ, Nero, 1.04 Pollici

€141,38

Considerati un runner. Garmin Forerunner 55 è lo smartwatch GPS per la corsa che offre molto più delle statistiche sull’andatura e sulla frequenza cardiaca. Allenati senza incertezze grazie ai piani di allenamento gratuti Garmin Coach per 5K, 10K e mezza maratona e ai consigli personalizzati quotidiani basati sulla tua cronologia di allenamento e sul livello di fitness. Oltre 20 app per lo sport precaricate tra cui, Bici, Piscina, Camminata, Cardio, HIIT, Yoga e Pilates. Le funzioni avanzate di rilevamento dello stato di salute, come il monitoraggio della respirazione per tutto il giorno, i minuti di intensità e molto altro, ti consentono di sentirti in sintonia con il tuo corpo. Ottieni più autonomia tra una ricarica e l’altra, grazie alla lunga durata della batteria di questo orologio, e personalizzalo scaricando quadranti, app e altro ancora dal Connect IQ Store.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Multiple Languages

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14 x 0,5 x 3,47 cm; 37 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 giugno 2021

Produttore ‏ : ‎ Garmin

ASIN ‏ : ‎ B0953X73TP

Numero modello articolo ‏ : ‎ 010-02562-10

Categoria ‏ : ‎ Donna

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

GPS e CARDIO INTEGRATI: I dati rilevati dai sensori GPS e cardio integrati forniscono tutto ciò che ti serve sapere durante le tue uscite: tempo, distanza percorsa, passo, frequenza cardiaca istantanea e zone cardio

PIANI di ALLENAMENTO INCLUSI: Garmin Coach è una funzione completamente gratuita e integrata in Garmin Connect per la creazione di tabelle di allenamento personalizzate per ogni tipo di runner, dai principianti agli intermedi, che vogliono arrivare a correre 5 km, 10 km, 21 km

SUGGERIMENTI QUOTIDIANI per l’ALLENAMENTO: Forerunner 55 impara a conoscerti e arriva a suggerirti, ogni giorno, un allenamento personalizzato basato sui dati registrati durante gli allenamenti precedenti, sul tuo stato di forma, sul sonno e I tempi di recupero stimati

FUNZIONI RUNNING AVANZATE: Grazie a decine di funzioni specifiche, Forerunner 55 è uno sportwatch completo in grado di supportare ogni tipo di runner. Oltre alla creazione di allenamenti personalizzati, interval training e ripetute, troverai: PacePro, App per la corsa in pista, Avvisi audio, Tempi di recupero, Previsione dei tempi di gara, Tempo stimato all’arrivo

SMARTWATCH e ACTIVITY TRACKER: Forerunner 55 è un fedele compagno durante la corsa ma è perfetto anche quando non ti stai allenando. Oltre a disporre di oltre 20 app precaricate per altre discipline sportive indoor e outdoor, monitora il tuo stato di salute 24/7, dispone di tutte le funzioni smart utili durante la giornata come le notifiche e il controllo della musica e tramite Connect IQ Store puoi personalizzare il quadrante, scaricare altre app, widget e campi dati aggiuntivi