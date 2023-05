il cast dei cantanti del concerto di Bologna

Oltre le nuvole 2023: a Bologna un festival per raccogliere fondi da destinare alla Romagna. Il cast dei cantanti.

Se la Romagna è in ginocchio, l’Emilia non sta a guardare. Continuano gli eventi benefici per raccogliere fondi da destinare ai comuni in difficoltà dopo la tremenda alluvione delle scorse settimane. Ai grandissimi concerti come Italia Loves Romagna, si aggiunge anche un evento più piccolo ma non di minore importanza. Si chiama Oltre le nuvole, ed è la risposta della città di Bologna per cercare di raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate e mostrare la propria solidarietà e vicinanza a chi ha subito una tragedia.

Oltre le nuvole: il cast dei cantanti e la data

Un evento nuovo, nato per fornire un aiuto concreto e tempestivo in una zona d’Italia in cui l’emergenza, purtroppo, continua a essere all’ordine del giorno. Un evento completamente benefico, i cui ricavi saranno devoluti alla raccolta fondi attivata dalla regione Emilia-Romagna.

Willie Peyote

Tra gli artisti che parteciperanno all’evento troviamo Willie Peyote, Giusy Ferreri, gli Ex-Otago, gli Extraliscio, Inoki, Murubutu, Paolo Benvegnù, DrefGold, Omar Pedrini, Valeria Mancini, Federico Aicardi, Federico Poggipollini, i Disco Club Paradiso, direttamente da X Factor 2022, gIANMARIA e Olly, già protagonisti a Sanremo nel 2023.

L’appuntamento è per l’8 giugno alle ore 16.30 sul palco delle ex Caserme Rosse in via di Corticella 147/2. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un concerto benefico per l’Emilia-Romagna

Patrocinato dalla regione, dal comune e da Bologna Città Creativa della Musica Unesco, il concerto benefico è stato fortemente voluto da Matteo Lepore, sindaco del capoluogo emiliano: “In queste settimane Bologna e l’Emilia-Romagna hanno dato ancora una volta una grande prova di tenacia, di generosità e solidarietà nell’affrontare una calamità inedita nelle forme e per estensione delle aree colpite“.

Parole simili sono state espresse anche da portavoci della regione, come il capo della segreteria politica Giammaria Manghi, che ha sottolineato quanto nel dramma l’azione di solidarietà e aiuto partita subito sia stata davvero straordinaria, come dimostrato da eventi come questo. Ennesima dimostrazione del grande cuore di una popolazione che non si arrende mai.