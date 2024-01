un inno alla libertà tra i vicoli di Napoli

Gio Evan presenta il videoclip del suo ultimo singolo, estratto dall’album “Ribellissimi”: anticipazione del suo nuovo tour “Fragile/Inossidabile”.

Gio Evan ha pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo “Susy” (Capitol Records Italy/Universal Music Italia), tratto dal suo nuovo album “Ribellissimi”. Il video, ambientato nei pittoreschi vicoli di Napoli, è un inno alla libertà e alla ricerca della propria identità, al di là di pregiudizi e cicatrici.

“Susy”, un brano di amore e libertà

“Susy” è un brano che racconta di una raccomandazione amorevole, il giorno in cui una madre dedica la libertà alla cosa più preziosa che ha, una figlia. Gio Evan parla del diritto all’amore che è il fil rouge della vita di Pina (all’anagrafe Peppe), pescivendola di Scampia, che decide di affermare il suo desiderio di essere donna nonostante le ferite profonde inflitte da chi da sempre la giudica.

Il videoclip del brano è ambientato nei vicoli di Napoli, presentandosi come un forte inno popolare alla libertà, alla ricerca di sé stessi, della propria identità al di là di pregiudizi. Nella parte finale del video, Evan dichiara: “Non ambisco così ferocemente ad essere solo me stesso dacché posso essere anche bambino, quercia, fanciullo e aquilone”.

Il singolo fa parte delle 11 tracce contenute nell’album “Ribellissimi”, un progetto che arriva dopo anni di grandi successi, uniti in un solo disco. Esso comprende brani dal 2018 ad oggi, che hanno reso Gio Evan un’artista unico nel suo genere.

Il “Fragile/Inossidabile Tour” di Gio Evan

Alla pubblicazione del disco seguirà a partire da fine febbraio un nuovo tour, il “Fragile/Inossidabile Tour 2024”, che porterà Gio Evan in giro per tutta l’Italia. Una lunga serie di appuntamenti nei principali teatri italiani con uno spettacolo dove la musica si alternerà a momenti d’arte inaspettati.

Il tour – prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini – sarà un’opera del tutto inedita: tra giochi di parole e concetti visionari, attraverso monologhi, poesie, canzoni e gag, l’artista illuminerà il pubblico con una nuova prospettiva di vita, dichiarando che Fragile/inossidabile è una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili.

Ecco tutte le date del tour, molte delle quali sono già sold out (biglietti disponibili su TicketOne):

21 febbraio – Teatro San Domenico, Crema SOLD OUT

26 febbraio – Teatro Lirico, Milano SOLD OUT

29 febbraio – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma SOLD OUT

1° marzo – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

3 marzo – Teatro Apollo, Lecce

6 marzo – Teatro Puccini, Firenze SOLD OUT

11 marzo – Teatro Acacia, Napoli

12 marzo – Teatro Nuovo G. Menotti, Spoleto (Pg)

13 marzo – Teatro Duse, Bologna

14 marzo – Teatro delle Muse, Ancona

18 marzo – Teatro Puccini, Firenze

20 marzo – Teatro Dante Alighieri, Ravenna

21 marzo – Auditorium Santa Chiara, Trento

22 marzo – Teatro della Concordia, Torino

23 marzo – Teatro della Concordia, Torino

28 marzo – Teatro Duse, Bologna

Di seguito il videoclip di “Susy”: