UCapital24, depositata lista maggioranza per CdA

– UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che è stata depositata la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla quale è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 febbraio 2024 in prima convocazione e per il giorno 20 febbraio 2024 in seconda convocazione.

La lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione depositata dall’azionista di maggioranza UCapital azionista al 77,43% del capitale sociale e con il 77,82% dei diritti di votoè comporta da: Gianmaria Feleppa Presidente, Erika Gabrielli Consigliere indipendente, Mauro Messina Massimo Zucca e Andrea Arnone.

Foto: Benjamin Child on Unsplash