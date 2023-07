Tour de France, maxi caduta alla 14esima tappa: ritiri e ambulanze

Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola

Maxi caduta di gruppo a causa dell’asfalto bagnato al tour de France dopo 5,5 km della 14esima tappa, da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil di 152 km. Tanti i corridori coinvolti, auto di soccorso e ambulanze pronte a raccogliere i ciclisti. Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola e gara terminata, così come per Antonio Pedrero (Movistar) trasportato in ambulanza con un problema alla gamba. Brutto colpo anche per Adrien Petit. Il colombiano Esteban Chaves ha quindi abbandonato la gara poco dopo la ripartenza.

La 14ma tappa del Tour è stata sospesa per circa mezz’ora con i tre ciclisti costretti ad abbandonare la gara. La caduta – che ha coinvolto un numero elevato di atleti – si è verificata in una lunga discesa nella tappa che è stata poi neutralizzata per consentire ai corridori di ricevere cure mediche.

Quasi tutte le squadre sono state coinvolte da quello che è il primo incidente di massa al Tour di quest’anno, che si è verificato in una curva bagnata.