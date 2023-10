Tommaso Paradiso, Sanremo e reunion Thegiornalisti: la verità

Tommaso Paradiso presenta il nuovo album Sensazione stupenda e svela tutta la verità su Sanremo e sulla reunion dei Thegiornalisti.

Se il secondo album è sempre il più difficile, come cantava Caparezza diversi anni fa, Tommaso Paradiso è arrivato alla prova più importante della sua carriera. Il 6 ottobre è in uscita il suo secondo disco da solista, Sensazione stupenda. Un lavoro importante, già anticipato da diversi singoli, da Viaggio intorno al sole alla title track, passando per Amore indiano e Viaggio intorno al sole.

In occasione di questa nuova uscita, il cantautore romano ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Vanity Fair, svelando alcuni dettagli sui suoi prossimi progetti. E per la prima volta ha parlato apertamente dell’ipotesi di una partecipazione a Sanremo e della presunta reunion dei Thegiornalisti, spazzando via ogni dubbio.

Niente Sanremo per Tommaso Paradiso

Non mancheranno gli impegni importanti per Tommaso Paradiso nei prossimi mesi. Tra questi, però, a quanto pare non ci sarà la sua attesissima prima partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantautore romano ha infatti ribadito di non aver alcun interesse a partecipare alla kermesse, e per un motivo ben preciso.

“Mi piacciono i lunghi live, stare sul palco per ore“, ha spiegato Paradiso, aggiungendo: “Non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare“. La competizione in musica non fa per Tommaso, pronto a promuovere la sua Sensazione stupenda solo sul palco attraverso un lungo tour nei palazzetti. Un giro di concerti in cui non sarà da solo, ma accompagnato da Marco Rissa, ex chitarrista dei Thegiornalisti.

Tornano i Thegiornalisti? La verità sulla reunion

Si è parlato a lungo nelle ultime settimane di una possibile reunion dei Thegiornalisti, soprattutto dopo che Tommaso aveva annunciato la presenza nel suo tour di Marco Rissa, che del gruppo romano era il chitarrista. Tuttavia, al momento non è in programma alcuna reunion della vecchia band.

I fan dovranno mettersi l’anima in pace. Per ora Paradiso è focalizzato solo sulla carriera da solista: “Io e Marco non ci siamo mai allontanati. Sarebbe dovuto già succedere, ma poi è scoppiata la pandemia. Ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo bene e a me fa molto piacere che lui torni a suonare la chitarra nei miei concerti. Sul palco avrò due chitarre elettriche ed è sempre stato un mio sogno. Sono molto contento, ma questo non c’entra niente con la reunion dei Thegiornalisti, che non è nei progetti“. Capitolo chiuso, dunque. Almeno per ora.