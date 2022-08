Lo studio di UeD è da sempre un trampolino di lancio per il mondo dello show business. Sono tantissimi i volti noti del piccolo schermo che sono passati proprio per il dating show della mediaset.

Di sicuro la prima tra questi è niente meno che Tina Cipollari. Quella che attualmente è l’opinionista più chiacchierata del programma ha mosso i suoi primi passi nello studio del dating show come corteggiatrice.

L’esperienza in quelle vesti, purtroppo per Tina, non è andata nel migliore dei modi ma il pubblico si è subito affezionato alla sua verve e ai suoi modi schietti e senza filtri. È proprio per questi motivi che, successivamente, le è stato proposto il ruolo di Tronista, che la Vamp romana ha subito accettato.

Ora, a distanza di anni da quell’esperienza, nulla sembra cambiato se non il ruolo affidato alla Cipollari: lo studio di UeD continua ad essere la casa della Vamp e l’amicizia tra lei e Maria De Filippi sembra indissolubile. Presto, finalmente i telespettatori potranno rivederla sul piccolo schermo, nel suo solito ruolo, ma per il momento Tina si gode del meritato riposo.

Di recente, la vamp romana è stata avvistata mentre si godeva una tranquilla e spensierata cena con le sue amiche. Come spesso accade, Tina non è affatto passata inosservata e subito le attenzioni si sono riversate su di lei e sul suo outfit.

La donna ha documentato questa uscita al femminile tramite Instagram, con uno scatto che la ritrae più raggiante che mai. Inutile dire che le foto hanno subito fatto il giro del web, facendo piovere su Tina moltissimi apprezzamenti, soprattutto per il suo look sensuale e femminile.

La Cipollari infatti sfoggiava un vestito nero con Fantasia floreale e scollo a barchetta, che le lasciava entrambe le spalle scoperte. Senza dubbio, però, l’accessorio più bello che la donna sfoggia in questi scatti è il suo sorriso, raggiante e spensierato.