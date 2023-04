The Morpheus Plan, TCL indice bando per sviluppatori di realtà aumentata

TCL ha annunciato il lancio del RayNeo X2 Global Developer Program (The Morpheus Plan), un programma per sviluppatori basato sugli occhiali binoculari a colori per la realtà aumentata TCL RayNeo X2. Il programma invita gli sviluppatori di software di tutto il mondo a unirsi al brand per progettare nuove funzioni creative e orientate all’utente relative agli occhiali AR, creando così un ecosistema basato sulla realtà aumentata. Presentati al CES 2023, TCL RayNeo X2 sono i primi occhiali AR a montare un display binoculare a colori a guida d’onda ottica Micro-LED. Equipaggiati con Qualcomm Snapdragon XR2, i TCL RayNeo X2 puntano tutto su numerose funzionalità in un corpo leggero e indossabile, tra cui la traduzione di dialoghi in tempo reale, la localizzazione e la mappatura simultanee (SLAM) con supporto alla navigazione intelligente, l’invio di chiamate e messaggi e la possibilità di scattare foto. Si prevede che gli occhiali saranno prodotti in serie nel corso dell’anno, rendendo la tecnologia AR accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori.

Il Morpheus Plan è l’ultimo passo di RayNeo per migliorare l’esperienza d’uso e sviluppare contenuti AR a tutto tondo. Le candidature sono aperte a persone e organizzazioni di tutto il mondo. Gli sviluppatori sono invitati a presentare idee creative e soluzioni software progettate per arricchire l’ecosistema ed esplorare nuove modalità d’utilizzo degli occhiali AR. I partecipanti selezionati riceveranno risorse e supporto per realizzare i loro progetti, tra cui l’accesso anticipato ai prototipi di RayNeo X2, i corrispondenti strumenti di sviluppo basati su Android e Unity, oltre al supporto della comunità RayNeo su Discord con aggiornamenti quotidiani e sezioni di Q&A. La prima fase di reclutamento partirà il 20 aprile e terminerà il 31 maggio 2023, i finalisti vedranno il proprio lavoro inserito nell’ecosistema di applicazioni di TCL RayNeo X2 assicurandosi delle royalties esclusive.