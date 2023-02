Un episodio terribile quello ai danni di un piccolo chihuahua: rapisce il cane per chiedere il riscatto alla sua proprietaria.

Un uomo di trentotto anni è stato denunciato alla Polizia Locale dopo aver rapito il cane di una donna. Dopo essere entrato illecitamente in possesso dell’esemplare l’uomo avrebbe atteso ventiquattro ore prima di richiedere il riscatto. Il cagnolino, un esemplare di Chihuahua, viveva assieme alla sua padroncina nel comune di Tresigallo.

Rapisce il cane per chiedere il riscatto: terribile episodio contro un chihuahua

Il piccolo Chihuahua, di nome Smith, è stato rapito nei giorni scorsi nel comune in provincia di Ferrara. Il responsabile del grave atto, dopo essersi impadronito del cane, avrebbe chiesto alla proprietaria di versare una somma di denaro in cambio del rilascio dell’esemplare.

Fortunatamente il triste episodio è culminato con la restituzione del Chihuahua illeso alla sua padroncina, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Mentre l’uomo, colpevole di furto e tentata estorsione, è stato denunciato.

Dopo alcune indagini la Polizia ha scoperto che per architettare il furto e portare a termine il rapimento del cane, l’uomo avrebbe avuto un complice non ancora rintracciato. Entrambi pare che si siano appostati di fronte all’abitazione della vittima del furto e attendendo che il piccolo esemplare uscisse fuori dal suo cortile per portarlo via caricandolo a bordo di un’autovettura.

Un testimone, che si è ritrovato casualmente ad assistere alla scena del rapimento, avrebbe spiegato nel dettaglio le effettive dinamiche dell’accaduto alle autorità, favorendo così il ritrovamento del cucciolo e la scoperta di uno dei responsabili. La proprietaria di Smith, quando si è accorta della sua misteriosa scomparsa, ha prontamente avvisato gli agenti di Polizia spiegando di aver perduto le sue tracce in pochi minuti. Dettaglio confermatosi, dopo la richiesta di riscatto dei due uomini, come primo indizio su quello che era ormai l’ufficiale rapimento del suo Chihuahua.

Le autorità della zona – grazie alle informazioni fornite dalla donna – sono riuscite a rintracciare uno dei responsabili ancor prima che quest’ultimo si recasse all’incontro stabilito, con la proprietaria, dai due rapitori: per ricevere da lei il denaro richiesto in cambio della liberazione di Smith. Perciò: nessun prelievo di contanti ha avuto luogo quanto nessuno scambio di denaro in prossimità di uno sportello automatico della città.