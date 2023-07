Tecnologie immersive in campo sanitario, firmato protocollo d’intesa

Svolgere attività di ricerca, studio, sperimentazione, informazione e divulgazione tecnico-scientifica in campo sanitario, per contribuire al progresso, alla crescita e alla promozione delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione al fine di valorizzarne l’apporto in chiave olistica e propositiva per il miglioramento continuo, l’efficacia nel settore sanitario e telemedicina. Sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa firmato da Vection Technologies (ASX:VR1, OTC:VCTNY), società tecnologica internazionale dal DNA italiano e leader nello sviluppo di soluzioni 3D e VR (Virtual Reality) per le aziende e le organizzazioni, e Sapis, Centro studi della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP)

Gli obiettivi del protocollo

Tra i principali obiettivi quello di progettare e realizzare attività di ricerca e formazione sulle nuove tecnologie immersive abilitanti XR (Extended Reality) in ambito sanitario, con l’introduzione di un concetto olistico integrato; ricerca e formazione sull’impatto delle nuove tecnologie in ambito sanitario, con applicazioni verticali e specifiche in vari processi; ove necessario, sperimentare le applicazioni specifiche e verticali per usi tecnici; diffondere le tecnologie XR e loro impiego in ottimizzazione di processo e riduzione del rischio, sulle strutture sanitarie, destinate ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, attività di ricerca sul ruolo e l’impatto di questi professionisti sul Servizio sanitario nazionale e iniziative di comunicazione e promozione.

La comunicazione tra operatore sanitario e persona assistita

Vection Technologies metterà a disposizione del mondo sanitario l’applicazione delle tecnologie XR, nello specifico Realtà Virtuale e Aumentata, al fine di efficientare processi quali, ad esempio, il training, le check-list, la comunicazione tra operatore sanitario e persona assistita, e la collaborazione inter-professionale pre-operatoria, post-operatoria e più in generale per tutti i processi ospedalieri. «Siamo entusiasti di aver firmato un protocollo d’intesa con SapisS poiché come Vection Technologies ci siamo da tempo affacciati al mondo della Sanità con alcuni interventi mirati ma, attraverso questa collaborazione, potremo dare un forte impulso alla riduzione del rischio e al contenimento dei costi, portando nel contesto sanitario nazionale innovazioni già in uso in altri settori industriali in cui operiamo – commenta Gianmarco Biagi, Amministratore Delegato di Vection Technologies -. L’introduzione della nostra suite INTEGRATEDXRÒ, ovvero un sistema olistico di digitalizzazione adattato per i processi ospedalieri, integrato, innovativo, professionalizzante, permetterà di ottimizzare i processi interni ponendo il la persona assistita al centro della gestione ospedaliera».

L’importanza dell’innovazione tecnologica in sanità

Il sistema proposto, oltre a ridurre i rischi ed ottimizzare i processi in linea con i modelli organizzativi indicati dal MiGeRiS LUISS, consente di allineare la politica di sviluppo digitale del sistema sanitario alle linee guida tracciate dal Governo italiano nel solco di quelle Europee. «Il Protocollo definito con Vection Technologies è indicativo di come SAPIS sia attenta all’innovazione tecnologica in sanità, favorendone la ricerca e l’implementazione, sopportandone la rapida diffusione e promuovendo idonea formazione a favore dei professionisti di riferimento – afferma Alessandro Beux, Presidente Sapis, che coglie l’occasione per informare che a breve si insedierà il Comitato strategico d’indirizzo nominato dal Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP. Le parti hanno già definito e presentato il primo progetto formativo congiunto dal titolo “Dal post-processing alla realtà aumentata: il TSRM e le nuove immagini». La formazione, che nel tempo sarà strutturata a favore di tutte le professioni sanitarie rappresentante, parte dai TSRM sia perché sono le prime professioni sanitarie digitalizzate (la radiologia digitale ha iniziato a sostituire quella convenzionale all’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso), sia perché le attuali tecnologie di realtà virtuale e aumentata si fondano sui dati alla base delle immagini radiologiche digitali (TC ed RM).