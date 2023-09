TCL lancia due nuovi maxi TV per il gioco e gli sport come allo stadio

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, introduce una nuova Serie 4K per il mercato italiano con due modelli da 85 e 98 pollici. Dotati di Dolby Vision e Dolby Atmos, la Serie P74 offre un’esperienza in 4K, con immagini dinamiche, pannello Wide Color Gamut, e un audio coinvolgente. “Grazie alle nostre partnership e a questo lancio in particolare, TCL è riuscita a portare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente con immagini straordinarie e funzionalità smart a un numero ancora maggiore di consumatori nel mondo e in Europa. Siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri ultimi TV 2023 rafforzeranno la nostra posizione di leader nel settore dell’elettronica di consumo”, ha dichiarato Shaoyong Zhang, CEO di TCL Electronics. Dotata della tecnologia Dolby Vision, la serie TCL P74 supporta anche la tecnologia Dolby Atmos, che riproduce con precisione i suoni in uno spazio multidimensionale e mette l’utente al centro dell’azione. Il pannello Wide Color Gamut che riproduce colori più puri e ricchi del 30% rispetto agli schermi LED tradizionali.

La nuova serie P74 di TCL adotta le soluzioni Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) o Game Master Pro 2.0 (nel modello da 98 pollici). Le porte HDMI 2.1 di cui è dotata la Serie supportano le risoluzioni video più elevate e le migliori impostazioni automatiche dell’immagine, con una latenza minima, così da migliorare in modo significativo le prestazioni di gioco. La funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) consente alle console per videogiochi o alla scheda grafica del PC di impostare automaticamente il televisore in modalità gioco, per sfruttare l’input lag superveloce. Il modello da 98 pollici supporta nativamente 144 Hz VR e offre un gameplay più fluido. Infine, l’esperienza del giocatore è migliorata dalla funzione Game Accelerator a 120 Hz sull’85” e 240 Hz sul 98” con risoluzione Full HD. Il modello da 98 pollici è dotato di un pannello con frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e tecnologia Motion Clarity Pro, pensato per gli sport. Entrambi i TV hanno il sistema operativo Google TV con Google Assistant integrato, e il modello da 98 pollici supporta anche AirPlay di Apple. Il modello da 98 pollici costa 2.999 euro, quello da 85 1.999 euro.