Tanti auguri #ItaloCalvino! Oggi è il #CalvinoDay e per la celebrazione dell’a…

Tanti auguri #ItaloCalvino! 🥳 Oggi è il #CalvinoDay e per la celebrazione dell’anniversario si terranno tanti eventi nelle librerie di tutta Italia per onorare la memoria di Italo Calvino. Il ricco programma, nato dalla collaborazione tra i librari e la nostra casa editrice Mondadori, include letture ad alta voce, convegni, incontri con gli autori e molte altre attività pensate per valorizzare le opere dell’autore. Quali sono quindi i vostri programmi per oggi?

Raccontatecelo👇🏻