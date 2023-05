Surfista Fioravanti: 'L'obbiettivo è una medaglia a Parigi 2024'

“Siamo a metà stagione al momento, è iniziata molto bene, ma è ancora molto lunga. Mancano ancora cinque tappe e ovviamente bisogna continuare a spingere, ad allenarsi e crederci. Venire a Parigi già pensando alle Olimpiadi dell’anno prossimo è una sensazione speciale e spero veramente di tornarci per i Giochi del 2024, anche se per me la sede sarà Tahiti, dall’altra parte del mondo, perché il Surf si disputerà lì, però passerò sicuramente a Parigi, magari con una medaglia”. Sono queste le parole del campione di surf italiano Leonardo Fioravanti da Parigi per i Laureus Awards in un’intervista all’Adnkronos, sui prossimi obbiettivi e sulle Olimpiadi di Parigi 2024.