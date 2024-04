strada viene chiusa al traffico, il camionista rischia la vita

L’ennesimo sinistro ha visto come protagonisti un tir e un’automobile, i quali sarebbero finiti al centro di uno scontro sconvolgente. La strada è stata prontamente chiusa al traffico, mentre le condizioni del camionista coinvolto nel sinistro non fanno ben sperare.

Incidente su Via Salaria

Che cosa è successo?

Un’auto e un tir si scontrano su via Salaria: de dinamiche dell’incidente

Poche ore fa poco, dopo l’ora di pranzo, un tir e un’auto sono stati protagonisti di uno scontro estremamente violento su Via Salaria. Il sinistro si è verificato a Roma nella strada compresa fra Settebagni e la Tenuta Santa Colomba.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati in maniera estremamente violenta, tanto che l’autocarro si sarebbe ribaltato perdendo il carico di tronchi che stava trasportando. Questi si sarebbero riversati sulle altre corsie e avrebbero causato rallentamenti nella circolazione.

Coda su Via Salaria

I soccorsi sono arrivati subito sul posto al fine di prelevare i feriti e tutti i soggetti coinvolti nello scontro. Sui social sono state pubblicate moltissime foto di questo sinistro e la strada è stata prontamente chiusa al traffico per evitare ulteriori danni.

La vettura coinvolta è una Citroen C3, la quale è finita in una cunetta, mentre il tir si è ribaltato e ha avuto la peggio. Ovviamente verranno svolte molte indagini al fine di ricostruire quanto accaduto e cercare di capire in che modo si siano svolte le dinamiche dell’incidente.

Incidente a Roma: molto gravi le condizioni del camionista

Anas

Purtroppo un impatto di questo tipo comporta sempre la presenza di feriti, fra cui spicca il conducente del tir. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Villa San Pietro e sembra proprio che stia lottando fra la vita e la morte.

Per fortuna la donna alla guida della Citroen è invece rimasta illesa. Nel frattempo continuano a fioccare i commenti degli utenti che, per un motivo o per l’altro, conoscono a memoria quella zona. Via Salaria è stata quindi descritta come una zona pericolosa, in quanto non è la prima volta che si verifica un incidente di tale portata.

Polizia ROmana

Proprio per questo gli abitanti della zona e tutti quelli che usufruiscono di questa strada hanno sollecitato l’installazione di autovelox al fine di limitare la velocità dei mezzi che corrono troppo veloci in quest’area. Speriamo che l’appello possa essere accolto al più presto.