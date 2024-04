Sony BRAVIA XR | XR-98X90L | Full Array LED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK | BRAVIA CORE PlayStation5 | Aluminium Seamless Edge Design

6.999,00 €

(as of Apr 20, 2024 12:10:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Qualità delle immagini incredibile Luminosità ottimizzata grazie alla tecnologia Full Array LED

Immergiti nell’azione grazie a immagini dal contrasto straordinario e dalla profondità ultra realistica. Il processore XR e XR Motion Clarity conferiscono un realismo eccezionale a film e programmi TV, mentre una struttura di oscuramento locale con Cognitive Processor dà vita a ogni scena.

Audio di qualità per esperienze sensoriali intense Acoustic Multi-Audio

La nostra tecnologia Acoustic Multi-Audio ricrea il suono proveniente dalla sorgente sonora originale, così potrai sentire un’auto che sfreccia all’orizzonte o il pubblico che esulta dagli spalti laterali. Con un’esperienza audio così immersiva e accurata, ti sembrerà di essere davvero allo stadio.

Acoustic Center Sync

Grazie a questa tecnologia puoi associare il tuo TV Bravia compatibile con la soundbar e trasformarli così in un altoparlante centrale. In questo modo l’audio rispecchierà esattamente ciò che viene riprodotto sullo schermo, rendendo la tua esperienza di home entertainment ancora più coinvolgente.

Esperienza di intrattenimento eccezionale Bravia Core: porta l’esperienza del cinema a casa

Bravia Core ti consente di riscattare 10 film e riprodurre in streaming per 24 mesi, scegliendo tra i più grandi successi cinematografici da goderti quando vuoi. Il nostro servizio per film con Pure Stream e Imax Enhanced offre immagini straordinarie e un suono immersivo ricco di espressività.

Esperienza di gaming senza pari

I televisori Bravia XR catturano alla perfezione la grafica e gli spazi sonori dei tuoi giochi preferiti. Desideri ancora di più? Associa il tuo TV X90L a una console PlayStation 5 per sperimentare un coinvolgimento totale.

Design minimalista per una visione immersiva Supporto a tre posizioni elegante e versatile

Concentrati sull’immagine e non su ciò che la circonda. Il supporto a tre posizioni* ottimizza l’ambiente di visione: scegli l’impostazione stretta in caso di mobili più piccoli o l’impostazione soundbar per il posizionamento ideale del sistema audio.

*Il modello da 98″ è dotato di supporto fisso

Bordi invisibili per una visione senza distrazioni

Il nostro nuovo design con sezione trasversale romboidale conferisce un look raffinato al tuo TV X90L, progettato per regalarti un’esperienza di intrattenimento unica in cui lo sguardo rimane concentrato su ciò che conta davvero: l’immagine sullo schermo.

Migliora la tua esperienza audiovisiva con Bravia Cam

Collega Bravia Cam* per goderti una visione immersiva. La webcam rileva la tua distanza dal TV e regola l’audio e l’immagine di conseguenza. Con un aggiornamento firmware futuro saranno disponibili videochiamate, controllo tramite gesti e la modalità di risparmio energetico. *Venduta separatamente

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,5 x 219,9 x 125,5 cm; 68,9 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 febbraio 2023

Produttore ‏ : ‎ Sony

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CVL6W1P6

Numero modello articolo ‏ : ‎ XR98X90LAEP

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Appassionati di sport, gioite! Full Array LED dona luminosità e contrasto in ogni competizione. Niente più dettagli sopraffatti dall’ombra o persi in luci spente: solo contrasto, colore e profondità mozzafiato!

La nostra tecnologia Acoustic Multi Audio ricrea il suono che sembra provenire dalla sua sorgente sonora originale: sentirai un’auto che corre attraverso l’orizzonte o il suono di una folla esultante dai lati. Con un’esperienza audio così coinvolgente e accurata, ti sentirai più vicino all’atmosfera all’interno dello stadio.

La cornice in alluminio Seamless Edge si armonizzerà con qualsiasi interno, mentre il supporto fisso garantirà la stabilità del televisore.

Perfect for PlayStation 5, l’X90L è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché della mappatura automatica dei toni HDR per rivelare dettagli cruciali nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

Accedi a oltre 700.000 film ed serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming su questa Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali. Puoi persino mettere da parte il telecomando e utilizzare la Ricerca vocale!