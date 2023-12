Sonia Bruganelli torna in televisione: il nuovo programma

Dopo aver ricoperto per due edizioni il ruolo di opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione. L’imprenditrice da anni conduce ‘I Libri di Sonia’ e adesso sta lavorando all’ambizioso progetto di ampliare il format per portarlo oltre SDL tv e You Tube (qui il canale con gli episodi). La Bruganelli in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato di essere in contatto con Mediaset (e altre aziende) per portare il suo programma anche in televisione.

