Sophie Codegoni (che ha frequentato Fabrizio Corona) in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato che potrebbe scontrarsi con Soleil Sorge. Ieri notte Gianmaria Antinolfi e la conduttrice dei Biccy Awards 2020 stavano parlando dei gieffini che entreranno venerdì sera ed hanno fatto anche il nome della Codegoni. La Sorge ha ricordato le dichiarazioni rilasciate dalla 19enne al magazine di Alfonso Signorini ed ha detto che la ragazza sarebbe indirizzata da qualcuno, con lo scopo di creare false dinamiche.

“Ho sentito tante cose che hanno detto. C’è quella ragazza che entrerà venerdì che ha detto ‘probabilmente io e Soleil ci scontreremo perché abbiamo dei caratteri diversi’. Io tra l’altro l’ho conosciuta e con me è stata davvero carinissima. Dai, ma io lo so che lei lo fa per dinamica pura. So benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo e tutto. Ma ci sta. E vabbè. Io ste cose le prendo e le metto da parte. A me poi non piace vedere le ragazze che non provano nemmeno a conoscersi. Poi soprattutto se dietro ci sono motivazioni create così”.