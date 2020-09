Una serie sul caso Varani, uno dei delitti più efferati degli ultimi anni, tratto da ‘La città dei vivi’ di Nicola Lagioia in uscita ad ottobre; una sulla tragedia di Alfredino Rampi con Anna Foglietta nei panni della mamma del piccolo; Luca Zingaretti nei panni del ‘Re’, ovvero il direttore despota di un carcere; l’adattamento della produzione Bbc ‘I Want My Wife Back’, che diventa ‘Ridatemi mia moglie’, con Fabio De Luigi protagonista e Alessandro Genovesi dietro la macchina da presa; la quinta ed ultima serie di ‘Gomorra’; la prima serie dei Fratelli D’Innocenzo ancora in fase di scrittura; ‘Anna’, la seconda serie firmata da Niccolò Ammaniti dopo il successo de ‘Il Miracolo’.

