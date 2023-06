Siemens Energy ritira guidance su utili per problemi a turbine eoliche

– Siemens Energy, azienda leader nelle tecnologie energetiche, ha ritirato la guidance sugli utili 2023 a causa di problemi – e costi – superiori alle attese nella sua unità specializzata nel campo eolico Siemens Gamesa. In una nota, si parla del “sostanziale aumento dei tassi di guasto dei componenti delle turbine eoliche” di una necessaria “estesa revisione tecnica” della flotta installata e dei progetti di Siemens Gamesa.

Per raggiungere la qualità del prodotto adeguata, saranno sostenuti costi significativamente più elevati di quanto precedentemente ipotizzato, superiori a 1 miliardo di euro.

“Stiamo inoltre rivedendo le ipotesi fondamentali per i piani aziendali esistenti, dato che i miglioramenti della produttività non si stanno materializzando nella misura precedentemente prevista – viene spiegato – Inoltre, continuiamo a sperimentare sfide crescenti nell’offshore”.

Siccome è troppo presto per avere una stima esatta del potenziale impatto finanziario, la società ha deciso di ritirare le ipotesi di profitto per Siemens Gamesa e di conseguenza la guidance sugli utili per Siemens Energy per l’anno fiscale 2023. Invariata, invece, la guidance sui ricavi per il gruppo.