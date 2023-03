Poco mossa la Borsa americana

– Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 32.069 punti; sulla stessa linea, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 3.946 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il Nasdaq 100 -0,42%; senza direzione l’S&P 100 -0,18%.

I listini azionari americani hanno avviato l’ultima seduta della settimana in calo seguendo la debolezza dei mercati europei, seppur con ribassi più limitati, sul ritorno delle tensioni sul settore bancario. Ciò nonostante le rassicurazioni arrivate da Oltreoceano dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, che ha affermato che le autorità di regolamentazione bancaria e il Tesoro sono pronti a fornire garanzie sui depositi di altre banche, come hanno fatto con le fallite Silicon Valley Bank e Signature Bank. Gli istituti di credito restano dunque osservati speciali dopo che due banche tedesche, ieri, hanno annunciato che non eserciteranno l’opzione call prevista da un loro bond AT1.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities +2,06%, beni di consumo per l’ufficio +1,30% e sanitario +0,79%. Nel listino, i settori beni di consumo secondari -0,96%, informatica -0,59% e finanziario -0,56% sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Amgen +2,04%, Coca Cola +1,72%, Procter & Gamble +1,61% e Cisco Systems +1,39%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.

Sotto pressione American Express, con un forte ribasso dell’1,65%.

Fiacca JP Morgan, che mostra un piccolo decremento dell’1,39%.

Discesa modesta per Caterpillar, che cede un piccolo -1,33%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Activision Blizzard +5,26%, Intuitive Surgical +3,82%, Sirius XM Radio +3,60% e American Electric Power Company +3,23%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr, che ottiene -5,31%.

Sessione nera per Enphase Energy, che lascia sul tappeto una perdita del 5,11%.

In perdita Datadog, che scende del 4,87%.

Pesante Lam Research, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Venerdì 24/03/2023

13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile atteso 0,6%; preced. -5%

14:45 USA: PMI servizi atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti

14:45 USA: PMI manifatturiero atteso 47 punti; preced. 47,3 punti

14:45 USA: PMI composito atteso 47,5 punti; preced. 50,1 punti

Martedì 28/03/2023

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile preced. -0,4%.