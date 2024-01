Si apre il nuovo anno con Jennifer Lopez: fuori “Can’t Get Enough”

Jennifer Lopez ha lanciato il primo brano del suo prossimo album, raggiungendo già milioni di visualizzazioni.

La popstar mondiale Jennifer Lopez lancia il suo nuovo singolo “Can’t Get Enough”, il primo estratto dal suo prossimo album “This Is Me… Now”, rilasciato su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano viene accompagnato da un videoclip ufficiale che ha già ottenuto oltre 600 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore.

Il ritorno inatteso di Jennifer Lopez

Dopo circa dieci anni dal suo ultimo album “A.K.A.”, Jennifer Lopez è pronta a tornare sulla scena musicale con “This Is Me… Now”, un omaggio a “This Is Me… Then”, uno dei suoi lavori più noti e apprezzati. L’album, disponibile dall’11 gennaio, è stato co-scritto e prodotto da Lopez stessa nel suo studio di Los Angeles, con la collaborazione di vari artisti di spicco.

Tra questi, ritroviamo i nomi di Rogét Chahayed, HitBoy, Jeff “Gitty” Gitelman, Angel Lopez, Drew Love, INK e Prince Chrishan. JLo ha realizzato una collezione su misura di edizioni speciali e limitate, per celebrare il ritorno agli album fisici tradizionali.

Tra queste, un CD deluxe con 40 pagine di foto esclusive e 2 polaroid dell’artista, un vinile standard verde, un vinile autografato color smeraldo con una cover speciale e altri otto vinili esclusivi con una grande varietà di copertine e colori.

Il singolo “Can’t Get Enough”

Il videoclip di “Can’t Get Enough”, diretto da Dave Meyers (conosciuto per aver lavorato con artisti come Drake, Taylor Swift, Harry Styles e Coldplay), vede Jennifer Lopez destreggiarsi tra tre matrimoni, come se fosse alla continua ricerca della sua anima gemella.

In un’atmosfera molto autoironica, l’artista veste i panni di grande credente nell’amore, vedendosi protagonista di cerimonie plurime in cui cambia continuamente mariti. Si passa da un matrimonio dove tutto sembra perfetto, a Jlo nuovamente innamoratissima e pronta a sposarsi con un altro uomo, con l’ennesimo nuovo abito da sposa.

Tuttavia, il videoclip di JLo sembra voglia essere una chiara frecciatina al marito Ben Affleck, con cui di recente ha passato una crisi di coppia. Nel filmato, gli amici che la festeggiano dicono tra loro “Te l’avevo detto che non sa stare da sola“, scommettendo già su un altro matrimonio. Il singolo pare voler rappresentare la tendenza di Jennifer Lopez a mettere sopra a tutto la propria carriera, anche se – tuttavia – appare sempre ostinata a rincorrere l’amore.

Di seguito il video ufficiale di “Can’t Get Enough”: