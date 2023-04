Inter, come stanno Calhanoglu e Skriniar

L’Inter sabato impegnata in campionato contro il Monza. C’è tempo per provare a recuperare Hakan Calhanoglu, invece il mal di schiena non dà tregua a Milan Skriniar. Mister Inzaghi potrebbe far accomodare in panchina il centrocampista turco e lanciarlo in campo a gara in corso, concedendogli minuti nella gambe in vista della sfida di ritorno contro il Benfica.

Atalanta, l’esito degli esami medici di Ruggeri

Lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra alla giunzione muscolo-tendinea, questo l’esito degli esami medici di Ruggeri che dovrebbe restare fuori circa quattro settimane. Oggi nell’amichevole contro il Borgosesia assente Muriel per la correzione chirurgica della frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra. Ha ripreso il lavoro sul campo invece Koopmeiners, ma a parte e difficile la sua convocazione lunedì a Firenze.

Torino, migliora Ilic

Ivan Ilic è tornato ad allenarsi. Sessione individuale al Filadelifa per il centrocampista, almeno per il momento. Poi il tentativo di inserimento in gruppo domani al fine di strappare una convocazione contro la Salernitana per domenica. Dal 1′ minuto però mister Juric potrebbe rilanciare Linetty in mezzo al campo con Ricci.

Empoli, Vicario ancora a rischio

Il rientro di Vicario potrebbe non essere così vicino. Il portiere dell’Empoli ha ancora dolore al costato, lo staff medico del club toscano predica cautela. Venerdì contro la Cremonese sarà confermato Perisan tra i pali, che ha ben figurato nelle ultime cinque partite da titolare.

Spezia, recuperano Agudelo e Caldara