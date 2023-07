Serie A 2023-2024, ecco il calendario ufficiale: Napoli apre a Frosinone

Nella prima giornata la Juve debutta in trasferta contro l’Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Primi big match alla terza giornata, derby della Madonnina alla quarta, il 12 novembre derby Lazio-Roma

Il Napoli campione d’Italia affronta il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Lo ha lo ha stabilito il sorteggio del calendario in programma oggi. La Juve debutta in trasferta contro l’Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Questa la prima giornata, in programma il 20 agosto: Bologna-Milan; Empoli-Verona; Frosinone-Napoli; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus.

Nella seconda giornata si giocheranno Cagliari-Inter, Fiorentina-Lecce, Frosinone-Atalanta, Verona-Roma, Juventus-Bologna, Lazio-Genoa, Milan-Torino, Monza-Empoli, Napoli-Sassuolo, Salernitana-Udinese.

I primi big match del campionato ci saranno alla terza giornata e saranno Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio e Roma-Milan. Il derby della Madonnina Inter-Milan e Juventus-Lazio sono i due big match della quarta giornata di Serie A.

Saranno due i big match della settima giornata di Serie A, in programma l’1 ottobre: Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. Il derby della Mole tra Juventus e Torino si disputerà all’ottava giornata in calendario l’8 ottobre. Altre sfide di cartello: Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina.

Milan-Juventus è quindi il big-match della nona giornata, in programma il 22 ottobre. Sfida dall’alta classifica alla decima (29 ottobre): Inter-Roma e Napoli-Milan. All’undicesima giornata (5 novembre) ci saranno Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus.

Il derby tra Lazio e Roma sarà il big-match della dodicesima giornata, in programma il 12 novembre. Alla tredicesima giornata (26 novembre) ci sarà il derby d’Italia Juventus-Inter. Napoli-Inter sarà quindi la sfida di cartello della quattordicesima giornata, in programma il 3 dicembre. Quindicesimo turno (10 dicembre) con Juventus-Napoli e Atalanta-Milan. Alla sedicesima giornata (17 dicembre) Lazio-Inter.

Tanto calcio sotto l’albero di Natale. Roma-Napoli è in calendario per la diciassettesima giornata il 23 dicembre, alla 18/a (30 dicembre) ci sarà Juventus-Roma.

I BIG MATCH NEL GIRONE DI RITORNO

Milan-Roma è il big match in programma alla ventesima giornata (la prima di ritorno) che si disputerà il 14 gennaio 2024. Alla 21/a (21 gennaio) si giocherà Inter-Atalanta, Lazio-Napoli si disputerà alla 22/a (28 gennaio), Inter-Juventus ci sarà in occasione del 23° turno di Serie A (4 febbraio), Milan-Napoli e Roma-Inter alla 24/a giornata (11 febbraio). Sfide di cartello del 27° turno Napoli-Juventus e Lazio-Milan (3 marzo), alla 28/a Milan-Napoli (10 marzo), Inter-Napoli alla 29/a (17 marzo), Lazio-Juventus alla 30/a (30 marzo). Il derby della Capitale Roma-Lazio si disputerà alla 31/a giornata (7 aprile), quello della Mole Torino-Juventus alla 32/a (14 aprile), e quello della Madonnina Milan-Inter alla 33/a (21 aprile). Napoli-Roma e Juventus-Milan alla 34/a (28 aprile), Roma-Juventus si giocherà in occasione del 35° turno (5 maggio) e ultimo big match Inter-Lazio alla 37/a e penultima giornata (19 maggio).